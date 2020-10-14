Şanlıurfa'da minibüs otomobil ile çarpıştı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Eyyübiye ilçesine bağlı 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haleplibahçe caddesinden seyir halinde olan 63 YP 076 plakalı minibüs kavşağa aniden girmesinden dolayı karşı yönden gelen 27 AEC 118 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan 1 yaralandı. Kaza sonrası yerde acılar içinde ambulans bekleyen adam aynı otomobil içinde bulunan sürücü sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.