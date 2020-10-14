Şans Topu sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu tutkunları Şans Topu sonuçları araştırmalarına hız kazandırdı. Her hafta Çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Zengin olmak isteyenler Şans Topu 14 Ekim 2020 tarihli 11. çekilişinde büyük ikramiye tutarını tutturmak istiyor. Geçen haftaki ikramiye tutarının 1 milyon 505 bin 709 TL olması bu haftaki çekilişe yoğunluğu arttırdı. Peki Şans Topu sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? 14 Ekim Milli Piyango ile Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklanacak. Milli Piyango İdaresi MPİ 14 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar şöyle;
İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…
Şans Topu sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır. Şans Topu çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak.
Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu'nun 7 Ekim 2020 tarihli 10. çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 505 bin 709 TL olarak belirlendi. Şans Topu sonuçları ise şu şekilde; 1-6-13-22-23 + 6.
Aşağıdaki linke tıklayarak bilet sonuçlarını sorgulayabilirsiniz...
https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.