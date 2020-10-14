Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Online ile Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki otuz ikinci çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişte büyük ikramiye sahibini arayacak. 70 Milyon TL'lik dev ödülün sahibi olmak isteyen binlerce kişi kuponlarını oluşturmaya devam ederken, Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar listesine buradan ulaşabileceksiniz. Peki, Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA - 14 EKİM 2020

Milli Piyango Online ile yenilenen Sayısal Loto'da ikramiye giderek artıyor. 70 Milyon TL'lik tarihi ödülün bulunduğu çekiliş bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yapılan çekilişin ardından ise kazandıran numaralar belli olacak.