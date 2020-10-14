Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Online ile Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki otuz ikinci çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişte büyük ikramiye sahibini arayacak. 70 Milyon TL'lik dev ödülün sahibi olmak isteyen binlerce kişi kuponlarını oluşturmaya devam ederken, Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar listesine buradan ulaşabileceksiniz. Peki, Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango Online ile yenilenen Sayısal Loto'da ikramiye giderek artıyor. 70 Milyon TL'lik tarihi ödülün bulunduğu çekiliş bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yapılan çekilişin ardından ise kazandıran numaralar belli olacak.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki otuz ikinci çekilişi için heyecan giderek artıyor. 70 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibini arayacağı çekiliş bugün saat 21:45'te gerçekleşecek. Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından kazandıran numaralar listesi bu başlık altından yer alacak. Sayısal Loto bilet sorgulama motoru üzerinden de ikramiye sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA
12 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin 12 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı.
Kazanan numaralar şu şekilde oldu;
18, 22, 50, 52, 67, 73 ve joker 27
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
SAYISAL LOTO OYNAMA ÜCRETİ NE KADAR?
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.