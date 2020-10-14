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yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardımı ödemeleri sorgulanmaya devam ediyor. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelere verilen ödeneklerin yatırılacağı tarih belli oldu. ödemeleri başvurularını gerçekleştirmiş vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:58 ABONE OL
SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Devlet tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen yardımı ödemeleri yoğun olarak araştırılıyor. SED ödemesi kapsamında 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağı bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu ayki ödeme tarihlerini duyurdu. Buna göre; yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

SED YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından SED yardımı ödemeleri tarihi belli oldu. Bakan Selçuk, "SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Ekim tarihine kadar beklemeleri gerekiyor" dedi.

SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti () ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün itibarıyla başlayan ödemelerin 15 Ekim'e kadar hesaplara yatırılacağını kaydetti.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

SED ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır. Buna göre vatandaşların ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek için hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?
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