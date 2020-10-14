Devlet tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen SED yardımı ödemeleri yoğun olarak araştırılıyor. SED ödemesi kapsamında 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağı bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu ayki ödeme tarihlerini duyurdu. Buna göre; SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal Ekonomik Destek SED yardımı sorgulama nasıl yapılır?

SED YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından SED yardımı ödemeleri tarihi belli oldu. Bakan Selçuk, "SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Ekim tarihine kadar beklemeleri gerekiyor" dedi.