Şişli'de şüpheli çanta paniği

Olay saat 01:00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi, Halaskargazi Caddesi 90. Numarada bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Şubenin önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.



ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.



ÇANTADAN BROŞÜR VE CEP TELEFONU ÇIKTI



Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı. Çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.