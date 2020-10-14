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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta kataloğunda neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba günlerinin kampanyalı indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler için bu hafta; Xiaomi Eardbus Basic S Bluetooth Kulaklık 139 TL. Sinbo Saç Maşası 59,90 TL, Alcatel 1T 10″ Tablet 649 TL’den satışa sunuluyor. Yeni haftanın indirimlerinden yararlanmak isteyenler markete gitmeden önce kataloğa göz gezdirmeye başladı. Peki 14 Ekim kataloğunda neler var? Bu hafta indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:19 ABONE OL
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

aktüel ürünler indirimleri tam liste halinde yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan kataloğun indirimli ürünler listesinde züccaciye, elektronik, elektrikli ev aletleri ve temizlik malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler ilk önce kataloğa göz gezdirmek istiyor. Buna göre; kataloğunda neler var? 14 Ekim 2020 yayınlandı!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

listesi yayınlandı. Haberimizde, ŞOK 14 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, indirimli ürünler fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 14 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 14 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 14 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 14 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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