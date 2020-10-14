Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 'Covid-19 ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı! Kayseri'den acı haber geldi!

: ' ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı! 'den geldi!

haberi: 'de corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından 'Merhaba , ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' sözleriyle duyuran emekli işçi Mehmet İridağ'dan geldi. İridağ 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:30 Son Güncelleme: 14.10.2020 12:46 ABONE OL
Son dakika: 'Covid-19 ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı! Kayseri'den acı haber geldi!

Son dakika haberi... Kayseri'de corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ'dan acı haber geldi. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet İridağ, 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurmuş ve testi pozitif çıkmıştı.

40 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin' paylaşımı ile duyurdu. İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yağız öldü, panoya kilit kondu
İzmir'de sulara kapılan kadın dehşet anlarını anlattı: Denizin altındayım sandım
Son dakika haberi: 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz salıncak demirinde asılı halde bulundu! Soruşturma sürüyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 'Covid-19 ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı! Kayseri'den acı haber geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA