Son dakika: 'Covid-19 ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı! Kayseri'den acı haber geldi!

Son dakika haberi... Kayseri'de corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ'dan acı haber geldi. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet İridağ, 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurmuş ve testi pozitif çıkmıştı.

40 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin' paylaşımı ile duyurdu. İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.