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haberi: 22 yaşındaki salıncak demirinde asılı halde bulundu! Soruşturma sürüyor

Sabah saatlerinde Ataşehir'den gelen haberine göre 22 yaşındaki çocuk parkı içinde ölü bulundu. Salıncak demirine asılı şekilde bulunan Oğuzhan Korkmaz'ın yakınları olay yerine geldikten sonra sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken görgü tanıkları cesedi görür görmez polise haber verdiklerini belirttiler. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 07:36 Son Güncelleme: 14.10.2020 07:37 ABONE OL
Son dakika haberi: 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz salıncak demirinde asılı halde bulundu! Soruşturma sürüyor

Dün gece yarısı gerçekleşen olayda 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'ın çocuk parkı içerisindeki salıncak demirine asılı halde bulundu. Yoldan geçen bir kişinin bulduğu ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Soruşturma sürerken Korkmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ataşehir'de 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'ın cesedi, çocuk parkı içerisinde bulunan salıncak demirinde asılı halde bulundu. Haberi alan gencin yakınları olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Cenazeyi görmek isteyen yakınları polis zorlukla sakinleştirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay saat 23:30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkın yanından geçen vatandaşlar bir kişinin salıncak demirine asılı halde olduğunu fark edip polise haber verdi.

SALINCAK DEMİRİNE ASILI HALDE BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri salıncak demirine asılı halde bulunan 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri park çevresine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan Oğuzhan Korkmaz'ın yakınları olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Cenazeyi görmek isteyen yakınları polis zorlukla sakinleştirdi. Bu sırada fenalaşan bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı parkta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Son dakika haberi: 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz salıncak demirinde asılı halde bulundu! Soruşturma sürüyor
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