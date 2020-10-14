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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

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Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, başta olmak üzere tüm Marmara’daki vatandaşları uyardı. ’den yapılan açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkisini gösteren yoğun ve fırtınanın önümüzdeki günlerde geri geleceğini belirtti. Peki, İstanbul’da yağışlı havalar ne zaman etkisini gösterecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:34 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

'da yağışlar ne zaman başlayacak? Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde yoğun yağışlar etkisini göstermiş, bazı il ve ilçelerde fırtına evlerin çatılarına ve ağaçlara zarar vermişti. Dün ise iş çıkış saatlerinde İstanbul'da yoğun bir yaşanmıştı. önümüzdeki 5 gün için yaptığı hava durumu uyarısında ise sağanak yağış ve fırtınanın başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da etkili olacağını belirtti. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! TÜM MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı.

İşte yağışların yağacağı o tarih;

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

15 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

16 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

18 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti

19 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! MGM o güne dikkat çekti
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