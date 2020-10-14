Trabzon'da kaya tehlikesi! 10 evin boşaltılması istendi

Trabzon'da, yamaçtan koparak düşme tehlikesi olan mahallede yapılan inceleme sonrası tebdir amaçlı 10 eve boşaltılma kararı verildi. Mahalledeki yamaçta tehlike oluşturan dev kayaların düşürülmesi için ekipler çalışma başlattı. Tehlike altındaki evleri boşaltılacak olan vatandaşlar SABAH'a konuştu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yamaçta tehlike oluşturan dev kayalar için büyükşehir belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer tarafından yapılan incelemede yamaçtaki kaya kütlelerinin tehlike oluşturduğu tespit edilerek yamaç altında bulunan 10 evin boşaltılması istendi.Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri tehlike oluşturan kayaların düşürülmesi için çalışma başlattı. Kaktüs sokak'ta 11 yıl önce de kaya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti ve evler de hasar görmüştü.

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

Kaymaklı Mahallesi Kaktüs Sokak'ta yaşayan Türkan Yeşilaraz (50),Yıllardır üstümüzde tehlike duruyor. Bizim isteğimiz buraların bir an önce onarılıp tehlikesiz hale getirilmesidir. Yanımızdaki komşulara evleri boşaltılması söylendi. Sıra bize de gelecek gibi duruyor.Burada korkuyla yaşıyoruz.

Şermin Kaya(38) ise, 10 yıldır bu mahallede oturuyorum. Burada tehlike hiç bitmedi.13 yıl önce burada kaya kopması sonucu 2 kişi ölmüştü. Üzerimizde bulunan kayalar çatlamaya başladı. Yetkililer risk altında olan evleri boşaltmamızı söyledi. Nereye gideceğiz,ne yapacağız bilmiyorum. Yetkililerin bizi bu sıkıntıdan kurtarmasını bekliyoruz.

Mukaddem Reis (73) ise, 27 yıldır bu mahallede oturuyorum. Buradaki tehlike bizleri her zaman korkutuyor. Evlerde korkarak yatıyoruz.Şiddetli bir yağmur yağdığında heyelan olabilme ihtimali yüksek olduğundan üzerimizdeki kaya parçaları düşebilir. Bir an önce önlem alınması gerekir

GÜÇLENDİRME VE KORUMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kaktüs sokakta incelemelerde bulundu. Zorluoğlu orada görüştüğü vatandaşlara, "Burada mağdur olan vatandaşları için gerekenlerin yapılması için görüşmeler yapıyoruz. İnşallah buraları daha da güzelleştireceğiz. Burada herkes rahatça, huzurla yaşayacak.Kaya tehlikeleri için güçlendirme ve koruma çalışmalarını başlattık" dedi.

İnşallah buraları daha da güzelleştireceğiz. Burada herkes rahatça, huzurla yaşayacak. Kaya tehlikeleri için güçlendirme ve koruma çalışmalarını başlattık" dedi.