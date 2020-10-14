Trafik kazası cinayetle bitti! 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da trafik kazasının ardından iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada garsonluk yapan 22 yaşındaki Oğuzhan İzmirlioğlu kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Korkunç olayda kafe sahibi Ozan Akın ağır yaralanırken 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

KAVGA ÇIKTI

Olay Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahalles'nde eski Lara Yolu'nda saat 01.00 sularında meydana geldi. Azmi Akkurt'un kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada sürücü Azmi Akkurt ile çarptığı aracın sahibi kafe işletmecisi Ozan Akın ve çalışanları arasında kavga çıktı.

Bu sırada kavgaya Nazmi Akkurt da müdahil oldu. Yanında bulundurduğu bıçak ile Oğuzhan İzmirlioğlu isimli garsonu kalbinden ve bacağından bıçakladı. İzmirlioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Patronu Ozan Akın ise ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aynı kavgada kafe çalışanlarından Burak Bekmez, Utku Özoğlu, ve Mehmet Yiğit Karayiğit'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından Azmi Akkurt polis tarafıdan gözaltına alındı. Olayda saldırgan Azmi Akkurt ile kardeşi Nazmi Akkurt'un da çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Diğer yaralıların ifade verecek duruma gelmesinin beklendiğini bildirdi.

ÜÇÜZLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cinayeti sabah polislerden öğrenen Oğuzhan İzmirlioğlu'nun annesi Ayten, üçüz kardeşleri Mete ve Tolga İzmirlioğlu sinir krizleri geçirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teşhis etmeye giren Mete'nin İzmirlioğlu'nun çığlığı yürekleri dağladı. Anne Ayten İzmirlioğlu, "Allah'ım bu nasıl bir acı. Bize sabır ver" sözleri herkesi duygulandırdı. Anne ve oğulları sinir krizleri geçirdi. Cenazenin Balıkesir'in Gönen ilçesine götürüleceği öğrenildi.