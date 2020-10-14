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Traktör ile minibüs çarpıştı

Adıyaman’da, traktör ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:57 ABONE OL
Traktör ile minibüs çarpıştı

Kaza, dün gece, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seyfettin Karaman yönetimindeki 02 ABL 327 plakalı minibüs ile Derviş Kuruca'nın kullandığı 02 AAJ 881 plakalı traktör çarpıştı. Kazada sürücü Seyfettin Karaman ile minibüste bulunan Hülya Karaman yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hülya Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Tedaviye alınan Seyfettin Karaman'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktör ile minibüs çarpıştı
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