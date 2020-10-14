Üzüm toplayan yaşlı adam, yılan sokmasının ardından krizi geçirdi

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyündeki bağında çalışırken yılan sokan 73 yaşındaki Selim Belke, tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Selim Belke, köyün girişindeki bağında üzüm toplarken, otların arasında bulunan yılan tarafından ayak parmağından ısırıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Midyat Devlet Hastanesi'ne götürülen Belke, tedaviye alındı. Yılan ısırması sonucu kalp krizi geçirmesi ile durumu giderek kötüleşen Belke, yoğun bakıma alındı. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Belke yapılan bütün müdahalelere yaşamını yitirdi. Belke'nin cenazesi Narlı Köyünde toprağa verildi.

DOKTORLAR UYARDI

Doktorlar ise "Yılan sokmasına bağlı olarak karaciğer, böbrek ve kas yıkımı da görünebilen durumlar. Bu vakamız çok nadir görülebilen bir durum. Kalp sokmasına bağlı kalp krizi çok sık görülmüyor. Yılanın ısırması ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Kalp damarlarında spazma yol açıyor ve hastalarda bu spazma bağlı kalp krizi oluşturuyor. Hiç kalp krizi rahatsızlığı olmayan biri yılan veya bir arının sokması sonucu kriz geçirebilir. Bu durumlarda göğüs ağrısı ve şoka girdiği zaman mutlaka sağlık kuruluşuna gelinmesi gerek." şeklinde uyarıda bulundu.

YILAN TEHLİKESİ VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR

Mardin'de yaşanan bu olaydan önce de birkaç vatandaşın bağlarında yılan ısırması, dağlık alanlarda da yılanlar görülmesi vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Uzmanlar ise; vatandaşlara bahçelere kalın kıyafet ve bot giyerek girmeleri yönünde öneride bulunarak, yılan ısırmalarında yaranın bezle sıkılıp, zehrin enjektör aracılığıyla çekilmesi gerektiğini belirtiyor.