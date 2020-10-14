Yağız öldü, panoya kilit kondu

Çanakkale'nin Kepez ilçesinde, 5 yaşındaki Yağız Arıyel'in açık unutulan elektrik panosundaki kablolara dokunması sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından UEDAŞ yetkilileri dün sabah panoda bakım yaptı.

Minik Yağız'ın ihmal sonucu ölmesine sebep olan pano geçte olsa yetkililer tarafından kilitlendi. Minik çocuğun ölümüne sebebiyet veren ihmal nedeniyle yetkililere ateş püsküren mahalle sakinleri trafonun uzun süredir kapısının açık olduğunu yetkililere bildirmelere rağmen ilgilenilmediğini iddia etti.

Evladını toprağa veren 4 çocuk babası Uğur Arıyel, oğlunun ölümünde ihmali olanlardan şikayetçi olacağını belirtti.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH