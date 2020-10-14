Yangın çıkınca hint keneviri yetiştiriciliği ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy İlçesi'nde bir ikametgâhın bodrum katında yangın çıkınca bodrum katında hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bodrum katında yaptığı aramada 203 kök hint keneviri, aydınlatma sistemi ve ısıtma ve sulama sistemi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemler sürüyor.



İstanbul Arnavutköy İlçesi'nde bir ikametgâhın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için ilçedeki adrese gidip yangını söndürdüğünde bodrum katında Hint kenevirleri yetiştirildiğini gördü.

203 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticaretinin" suçu kapsamında bodrum katında arama yaptı. Yapılan aramada 203 kök hint keneviri, aydınlatma sistemi ve ısıtma ve sulama sistemi ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet mensupları suç olayıyla ilgili bodrum katını kiraya verdiği öğrenilen S. M. Ö. gözaltına alındı. Konuyla alakalı Emniyet'teki işlemler sürüyor.