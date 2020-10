Yine İzmir yine aynı sahne

İzmir'de dün öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, akşama doğru yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Sağanak özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu.Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, özellikle ana arterlerde trafik felç oldu. Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde ise yollar göle döndü, bazı araçlar sular içinde kaldı.Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak sonrası Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bayraklı ilçesinde sağanak nedeniyle istinat duvarının yıkılması sonucu ise bir otomobil ile TIR hasar gördü. Esnaf Oğuz Özgür, "Her yağmurda bu mağduriyeti yaşıyoruz. İZSU'ya defalarca telefon etmemize rağmen görevliler yetişemediklerini söylüyor. Üstümüze duvar çöktü. Araçlar hasar gördü. Arabanın yanında veya içinde olsaydık, can kaybı da olabilirdi" dedi.Bayraklı Sevgi Yolu'nda rögarların taşmasının ardından iş yerini su basan esnaf Öner Yılmaz ise 30 yıldır aynı şeyi yaşadıklarını belirterek belediyeye isyan etti: "Önceki başkana da defalarca söyledik. Şu an yine sesleniyoruz. Nedir bu halkın çektiği çile? Gece sel bassaydı ne yapacaktık?"Sel sularının nehir gibi aktığı Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçerken suya kapılıp yere düşen bir kadını ise vatandaşlar güçlükle kurtardı. Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bazı evlere de su doldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun göle dönen caddede yüzmeye çalışması ise dikkat çekti.Her yağmurda bilindik manzara ile karşılaştıklarını ifade eden İzmirliler, "Her sene bu rezilliği yaşıyoruz. Evleri, dükkânları su basıyor. Derelerin taşmasıyla atıklar sokaklara dağılıyor. Mikrop ve koku da cabası oluyor. Artık yeter" diyerek CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yatırım yapmayan Tunç Soyer yönetimi, bunun tek sorumlusudur" diye konuştu.Öte yandan İstanbul'da da sağanak etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 81'lere ulaşırken, araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İş çıkışı yağışa yakalanan vatandaşlar, durak ve dükkanlara sığındı.