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'da tedbirleri unutuldu! Vatandaşlar kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdi

'da, başka bir otomobil ile çarpışıp, sulana kanalına uçan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Meraklı kalabalığın sulama kanalı kıyısında sıraya girip, tedbirlerine aldırmadan sudaki aracı izlemesi ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 22:40 Son Güncelleme: 15.10.2020 22:42 ABONE OL
Adana'da koronavirüs tedbirleri unutuldu! Vatandaşlar kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'a meydana geldi. Nazmi Kaan Akkuş yönetimindeki 01 ABV 706 plakalı otomobil, Mehmet Emin Turantekin'in kullandığı 01 CAG 63 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri yıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.

Adana'da koronavirüs tedbirleri unutuldu! Vatandaşlar kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdi

Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Akkuş, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgede toplanan meraklı kalabalık, suyun içindeki otomobili izlemeye başladı.

Adana'da koronavirüs tedbirleri unutuldu! Vatandaşlar kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdi

Polisin uyarısı ile bazı vatandaşlar bölgeden ayrılırken, bazıları ise izlemeye devam etti. tedbirlerini hiçe sayan bazı vatandaşların maske takmadıkları da görüldü.

Adana'da koronavirüs tedbirleri unutuldu! Vatandaşlar kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdi

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da koronavirüs tedbirleri unutuldu! Vatandaşlar kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdi
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