Aleyna Çakır'ın öldüğü gece arabanın içindeki kişinin Ümitcan Uygun olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...

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'ın öldüğü gece arabanın içindeki kişinin olduğu ortaya çıktı! İşte haberinin detayları...

Ankara'da 'ın hayatını kaybetmesine ilişkin devam eden soruşturmada haberleri üst üste geliyor. Aleyna Çakır'ın öldüğü gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin bir numaralı şüpheli olduğu netleşti. Aleyna Çakır olarak bilinen 'in anne ve babası yeniden ifade verdi, aile kızlarının eski sevgilisi Ümitcan Çakır ve çevresini suçladı. Olay yeri inceleme raporuna göre evde biri kırık iki alkol şişesi bulundu. Aleyna'nın bacaklarında da morluklar vardı. İşte tüm okların Ümitcan Uygun'u gösterdiği soruşturmadan son dakika bilgileri...

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 15.10.2020 08:52 Son Güncelleme: 15.10.2020 08:58 ABONE OL
Aleyna Çakır cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! O gece evin yakınındaki otomobile binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

, daha önce defalarca eski sevgilisi tarafından şiddet görmüş bir keresinde ise yediği dayak sonrası bayılmıştı. Ümitcan Uygun, o görüntüleri Instagram'dan canlı olarak yayınlamıştı. Sabah Gazetesi'nden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişinin baş şüpheli Ümitcan Uygun olduğu netleşti. bilgisi sonrası cinayetle ilgili bütün okların Ümitcan'ı gösterdiği ifade edildi. Aleyna Çakır'ın annesi kızıyla ölmeden bir gün önce konuştuğunu söyledi.

İŞTE SON DAKİKA GELİŞMESİNİN DETAYLARI...

Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yeniden ifadesi alınan anne-baba Hatun-Mehmet Esen, baş şüpheli Ümitcan Uygun ve çevresini suçladı. İşte yeni tespitler:

Aleyna Çakır cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! O gece evin yakınındaki otomobile binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

Gerçek adı Sema Esen'di ama Aleyna Çakır olarak biliniyordu. Olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişi, baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun'du.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre; Aleyna'nın evinin önündeki kamera kayıtları çelişkili. Çelişkinin nedeni ise teknik nedenler ve gece saatleri olması...

Olay yeri inceleme raporuna göre; evde iki alkol şişesi bulundu. Biri kırıktı. Diğerinin ise yarısı alkol doluydu. Aleyna'nın bacaklarında morluklar vardı.

ÇELİŞKİLİ RAPOR

Aleyna'nın ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Aleyna Çakır cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! O gece evin yakınındaki otomobile binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Buna göre; iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği belirtildi. Savcılık kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti. Cinayet Büro Amirliği'nin teknik imkânları kullanarak yaptığı inceleme ve HTS kayıtlarına göre, Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.

Aleyna Çakır cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! O gece evin yakınındaki otomobile binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

KIRŞEHİR'DE FOTOĞRAF!

UYGUN'UN Aleyna'nın ailesinin yaşadığı Kırşehir'e gitmesi ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması üzerine ailesinin ifadesine yeniden başvuruldu. Baba Mehmet Esen, "Kızımın ölüm sebebinin Ümit Uygun ve çevresi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Aleyna Çakır cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! O gece evin yakınındaki otomobile binen kişi Ümitcan Uygun çıktı

"KENDİSİNİ ZORLA PAVYONA GETİRDİĞİNİ VE FUHUŞ YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ"

Anne Hatun Esen ise kızıyla ölmeden bir gün önce görüntülü konuştuklarını belirterek "Ümitcan'la 16 yaşında tanıştıklarını, kendisini pavyona götürdüğünü ve zorla fuhuş yaptırdığını söyledi. Korktuğu için şikayetçi olmadı. Kızım kesinlikle intihar edecek birisi değildi" şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi / Dilhan Dumanoğlu

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Aleyna Çakır'ın öldüğü gece arabanın içindeki kişinin Ümitcan Uygun olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinin detayları...
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