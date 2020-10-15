Askere gitmek için üç ayda 61 kilo verdi! 'Kilo vermemi kolaylaştıran şey...'

Spor yaparak denedim ve sonunda başardım. Bu kiloları 3 ayda verdim. Köyde de çiftçilik yapmak ve inşaatta çalışmam kilo vermeme yardımcı oldu. Şu an eski halimden çok iyiyim. Eski halimi şimdi düşünemiyorum. Eskiden 2'nci kata çıkarken çok zorlanıyordum. Şimdi ise, yerimde duramıyorum. Hedefim 100 kilo olmak" ifadelerini kullandı.