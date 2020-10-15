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ne zaman belli olacak? 2020 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adaylar ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. 2020 yerlerinin belli olmasının ardından adaylar vatani görevini yerini getirecek. Adaylar tarafından ve MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranını ve askerlik yerleri sorgulama ekranını düzenli olarak takip edilmeye devam ediyor. Peki ? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:09 ABONE OL
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Vatani görevini yerine getirmek isteyenler için an itibariyle araştırılmaya başlandı. Kasım celbiyle birlikte asker adayları vatani görevini yerine getirmek için görev alacak. Konuya yönelik tüm gelişmeler Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanıyor. Askerlik celp tarihleri ise e-Devlet üzerinden görüntülenecek. Peki ? 2020 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Silah altına alınacak er adayları için askerlik yerleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt buldu. Böylelikle kasım ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak…

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Askerlik yerlerinin belli olma tarihi açıklandı. seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

2020 KASIM CELBİ 2000/4 TERTİP ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

CELP VE SEVK TARİHLERİ 2020

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
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