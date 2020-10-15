Vatani görevini yerine getirmek isteyenler için askerlik yerleri an itibariyle araştırılmaya başlandı. Kasım celbiyle birlikte asker adayları vatani görevini yerine getirmek için görev alacak. Konuya yönelik tüm gelişmeler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanıyor. Askerlik celp tarihleri ise e-Devlet üzerinden görüntülenecek. Peki Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Silah altına alınacak er adayları için askerlik yerleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu yanıt buldu. Böylelikle kasım ayı celbi ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak…