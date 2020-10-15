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Aynı aileden koronavirüse dördüncü kurban

'de Kovid-19 ‘dan ölenlerin sayısı 9 bin 80’i bulurken ’da sinema işletmeciliği yapan ‘Yeşil Ailesi’nin, koronavirüs salgınındaki kaybı, 2 aydır tedavi görmekte olan anne ’in de vefatıyla 4’e yükseldi.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.10.2020 21:59 Son Güncelleme: 15.10.2020 22:13 ABONE OL
Aynı aileden koronavirüse dördüncü kurban

Malatya Yeşil Sinemaları'nın sahibi 'Yeşil' ailesinin küçük oğlu 64 yaşındaki Hacı Yeşil 21 Ağustos'ta, büyük oğul 66 yaşındaki Zeki Yeşil ile baba 87 yaşındaki Hüseyin Yeşil de 1'er saat arayla 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle tedavi görmekte oldukları hastanelerde hayatlarını kaybetmişlerdi.
Eşi Hüseyin Yeşil ile birlikte koronavirüs teşhisinin ardından 2 ay önce hastaneye kaldırılan 90 yaşındaki Saadet Yeşil'in de, sürdürülen tedaviye rağmen hastalığı atlatamadığı ve dün vefat ettiği öğrenildi

Eşi ve 2 oğluyla aynı akıbeti paylayan Saadet Yeşil'in cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2 erkek 1 kız olmak üzere 3 çocuk annesi olan Saadet Yeşil'in hayatta kalan tek çocuğu olan kızı da koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi görmüş ve iyileşmişti.

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Aynı aileden koronavirüse dördüncü kurban
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