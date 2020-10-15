Bingöl'de teröristlerin 3 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Üç farklı sığınakta Bölücü terör örgütüne ait malzeme ele geçirildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde il jandarma komutanlığı ve Kiğı Jandarma komando alay komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 14 Ekim 2020 tarihinde Yayladere İlçesi kırsalında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 3 farklı sığınakta Yaşam malzemesi ve patlayıcıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.





ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

7 Adet 12 Kg'lık Tüp,2Adet 6 Kg'lık Tüp,20 Metre Akım Taşıyıcı EYP Kablosu,1 Adet Soba, muhtelif Yaşam Malzemesi ele geçirilmiştir.