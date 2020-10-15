Çevre ve hayvanlar için  HAYDİ’yi indirin

İçişleri bakanlığı tarafından hazırlanan ve 29 Temmuz 2020 tarihinde hayata geçirilen 'HAYDİ ' projesinin bilinirliğinin arttırılması amacıyla, tanıtım çalışmaları devam ediyor. Kocaeli'nde de, suçla mücadelede toplumun katılım ve desteği amaçlanan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hazırlanan görsel kamu spotları tramvay ve benzeri toplu ulaşım araçlarının ve alışveriş merkezlerinin elektronik ekranlarında, otobüs arkalarında ve Kocaeli genelinde billboardlarda yayınlandı. Ayrıca sesli kamu spotları da yerel radyolarda belirli aralıklar ile proje ile ilgili bilgiler vererek vatandaşı bilinçlendiriyor. Hayvan, çevre ve doğaya karşı işlenen suçları tek tuşla, görüntülü veya yazılı bir şekilde anlık olarak Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamındaki 'HAYDİ' uygulamasının kısa sürede herkes tarafından akıllı cep telefonlarına indirilerek kullanılması bekleniyor.



