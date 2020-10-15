CHP’li İBB’ye sert sözler: “Bu ayıp size yeter!”

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB idaresindeki Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamaması AK Parti Meclis Üyesi Kadem Ekşi tarafından İBB Meclisi'ne taşındı. Ekşi, "Bu ayıp size yeter" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı oturumunda konuşan Ak Partili Ekşi, Şehir Tiyatroları'nın duayen oyuncusu Göktay'ın ve diğer sanatçıların 7 aydır maaş almadığını hatırlatarak Şehir Tiyatroları'nın durumunun içler acısı olduğunu belirtti. Ekşi, CHP'li İBB yönetiminin kendi çalışanlarını ve sanatçılarını ayrıştırarak, ötekileştirerek maaşlarını bile ödemediğini söyledi.

ŞEHİR TİYATROLARI İÇLER ACISI DURUMDA

Meclis konuşmasında İBB Şehir Tiyatroları'nda Zihni Gökay dışında maaşları ödenmeyen başka sanatçılar olduğunu da dile getiren Ekşi şunları söyledi:

"Şehir Tiyatroları hepimizin çocukluğundan bugüne denk kültür sanat noktasında beslendiğimiz merkezler. Yalnız ben bir örnek vereyim, büyükşehir tiyatrolarında Zihni Göktay var. Hepimizin tanıdığı, Lüküs Hayatı oynayan önemli bir sanatçımız. Göktay, 'Yedi aydır Büyükşehir Belediyesi maaşımızı ödemiyor. Lüks Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım' diyor. Yani siz kendi çalışanlarınıza, kendi sanatçılarınıza ayrıştırıp, ötekileştirip maaşlarını dahi ödemiyorsunuz! Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları içler acısı bir durumda. Bu ayıp size yeter, diyorum."

NE OLMUŞTU?

Yılların tiyatrocusu Zihni Göktay, 7 aydır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından maaşının ödenmediğini belirtmiş, "Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Biz, BİM'e, A101'e, Şok'a, Migros'a gidiyoruz. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi, palamut ucuzken palamut yeriz. 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben, bunu hak etmedim. Lüküs Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım" demişti.