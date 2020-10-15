Civciv ne yer, nasıl beslenir? Civciv evde nasıl bakılır?

Civcivler yumurtadan çıktıkları günden yaklaşık 8 haftaya kadar hızlı ve verimli bir şekilde dönüşüme uğrar. Bu kadar küçük ve sevimli canlıların kısa sürede gelişim göstermesi hayranlık uyandırıcı olabilir. Bu süreçte bir civcivin her zaman temiz bir suya ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Su, civcivlerin genel sağlığını ve bedensel işlevlerinin birçoğuna yardımcı olmada önemli bir role sahiptir. Tükettikleri yemler göz önünde bulundurulduğunda bunun yaklaşık 2 katı su tüketmesi gerekir ve bunun eksikliği civcivin sağlığını ciddi boyutlarda etkileyebilir. Yeni doğan civcivler 1 aylık olana kadar yemle beslenebilirler. Bu süreçten sonra evdeki ekmek kırıntılarını tattırabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ise buğday ve bazı çeşitli besinler verilerek gelişimine destek olunabilir. Yavru civciv ne yer sorusunun yanıtını öğrendik, şimdi civciv ne yer, civciv bulgur yer mi, civciv nasıl bakılır gibi sorularınızın yanıtlarına bir göz atalım…

CİVCİV NASIL BESLENİR?

4 haftayı geride bırakan yavru civcivlere haşlanmış yumurtayı kabukları ile ezerek küçük parçalara ayırıp verebilirsiniz. Böylelikle kabuktan kalsiyum yumurtadan ise protein ihtiyacını karşılayabilirler. Yeni doğan civcivlere ise haşlanmış yumurta sarısı verebilirsiniz. Civcivler 1-2 gün gibi kısa sürede yemlenmeyi öğrenirler. Burada dikkat etmeniz gereken diğer önemli konu ise yemlerin taze olması ve az miktarda verilmesi gerektiğidir.

Bir diğer önemli konu ise civcivlerin yetiştirildiği alanların onlara uygun olması gerektiğidir. Civcivlerini kafeste besleyecekler kafesin taban kısmına kağıt sermeli ve yemliklerinin her zaman temiz olmasına özen gösterilmelidir. Kartonun içinde besleyecekler aynı şekilde hava almalarını sağlayacak hava kanalları açmalı ve suluk ve yemliklerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kartonun zeminine gazete kağıdı üstüne toprak koyarsanız civciviniz yemleri bulmak için toprağı eşeler ve gün içinde daha aktif zaman geçirmesine yardımcı olur.

Yeni doğan civcivlerin bulunduğu ortamın, ilk 7 gün boyunca 30-35 derece sıcaklıkta olması ilerleyen haftalarda da sıcaklığın biraz daha düşürülmesi gerekebilir. Ortam sıcaklığı hakkında dikkat etmeniz gereken nokta sıcaklık derecesinin 18 derecenin altına düşmemesi gerektiğidir. Civcivlerin kemik gelişimi ve tüylerinin çıktığı dönemlerde güneş alması ve hava alması çok daha yararlı olacaktır.

CİVCİV BULGUR YER Mİ?

Civciv yemi bulamadığınız zamanlar da civcivinize bulgur verebilirsiniz ancak ince bulgur olmasına dikkat ediniz. Bulgur dışında yeşillik yemeyi de çok severler. Yeşil yapraklı sebzeleri yıkayarak civcivinize verebilirsiniz. Ayrıca ufalanmış buğday, ekmek kırıntıları, marul, lor peyniri ve pirinç yiyebilirler.

EVDE CİVCİV YEMİ HAZIRLAMA

Evde civcivleriniz için doğal ve besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeleri şöyle sıralayabiliriz.

EVDE CİVCİV YEMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım çay bardağı irmik

Yarım çay bardağı mısır unu

Yarım çay bardağı ince bulgur

Bir miktar bebe bisküvisi

Yarım çay bardağı çörek otu

Bir miktar civciv yemi

YAPILIŞI

Malzemelerin hepsini uygun bir kapta karıştırın ve civcivlerinize verin. Biz tarifi bildiğiniz gibi yarım çay bardağı ölçülerinde verdik ancak isterseniz siz bunu civciv sayısına göre azaltabilir ya da arttırabilirsiniz.