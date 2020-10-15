Dengbêj Divanları kaldığı yerden devam ediyor

Dengbêj Evi (Mala Dengbêjan) pademiden dolayı verilen 6 aylık aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kültür alanında hizmete açtığı, sözlü edebiyatın taşıyıcısı ve anlatıcısı olan "toplumsal belleği" usta-çırak ilişkisi aracılığıyla nesilden nesile aktaran, günümüzde de sözlü kültürün icracısı olma görevini devam ettiren dengbejler divanlarını dinlemek isteyenler pazartesi hariç haftanın altı günü 09:00-17:00 saatleri arasında Sur ilçesinde yer alan Dengbêj Evi'ni ziyaret edebilecek.





Kültür taşıyıcılarının varlıklarını devam ettirmeleri ve sözlü kültürün yok olmaması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007'de açılan Dengbêj Evi (Mala Dengbêjan) pademiden dolayı verilen 6 aylık aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Aşk, ölüm, kahramanlık, göç, ayrılık, sevda, doğa, dinsel konular vb. çeşitli temalardan oluşan kılamlar dengbêjler tarafından kendilerine has üsluplarıyla yeniden yorumlanıyor.