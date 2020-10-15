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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 16 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde?

İki aktif fay hattının geçiş yolu üzerinde yer alan ülkemizde bu faylarda meydan gelen anlık kırılma faaliyetleri sonucu farklı şiddetlerde deprem olayları yaşanıyor. Yurtta ve dünyada en son deprem gelişmelerinden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. İşte

Giriş Tarihi: 16.10.2020 03:37 Son Güncelleme: 16.10.2020 03:38 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 16 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege, Akdeniz ve Marmara Denizi başta olmak üzere, ülkemizin doğu kesimlerinde de son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada son dakika deprem olaylarıyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (16 EKİM 2020 CUMA)

16 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 16 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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