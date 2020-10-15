Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 16 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege, Akdeniz ve Marmara Denizi başta olmak üzere, ülkemizin doğu kesimlerinde de son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada son dakika deprem olaylarıyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (16 EKİM 2020 CUMA)

16 Ekim 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...