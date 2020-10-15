Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Sözlük anlamı doğum yeri ve zamanı olan, İslam aleminde Hz. Muhammed'in doğumu anlamına gelen Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlandı. Peki; Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri ile Mevlid Kandili tarihi ve detayları şu şekilde;