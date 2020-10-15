Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Diyanet ile ne zaman? 2020 Kandil günleri ile , hangi gün?

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan 'ne az bir zaman kala araştırmalar da başladı. Kandil günleri büyük bir coşku ile karşılanan dini günler arasında yerini alırken Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısı ile rebiyülevvel ayını 12.günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise dini günler takvimini yayınladı. Bu bağlamda; idrak edilecek? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:49 ABONE OL
Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

Sözlük anlamı doğum yeri ve zamanı olan, İslam aleminde Hz. Muhammed'in doğumu anlamına gelen ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlandı. Peki; ? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri ile ve detayları şu şekilde;

Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.

Regaib Kandili 27 Şubat'ta, Mirac Kandili 21 Mart'ta, Berat Kandili 7 Nisan'da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edildi.

Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet ile Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Kandil günleri ile Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA