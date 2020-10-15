Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 15 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sorgulama

Ülkemizde devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan evde bakım parası sorgulamaları SMS ve e devlet üzerinden gerçekleşiyor. Ekim ayı sorgulamaları artış kazanırken il il sorgulama evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için ödenek büyük destek sağlıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 15 Ekim 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulamaları an itibariyle artış kazandı. Evinde muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Ekim ayında araştırılan konular arasına yer alıyor. Haberimizde, 15 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilir, il il sorgulamaları yapabilirsiniz.