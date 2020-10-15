Evine yılanların yuva yaptığını iddia eden vatandaş yardım bekliyor

Ağrı merkeze bağlı Yolluyazı köyünde ikamet eden Mustafa Koçak, 11 kişilik ailesi ile birlikte yaşadığı evine yılanların yuva yaptığını iddia ederek, evlerini yıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Uzun yıllardır ikamet ettikleri evlerini bütün çabalara rağmen yılanlardan temizleyemediklerini dile getiren Koçak, 11 nüfuslu ailesi ile birlikte geçici olarak abisinin evine yerleşmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yetkililer tarafından evlerinde yapılan ilaçlamanın da yılanların evi terk etmesi için fayda sağlamadığını kaydeden Koçak, son çare olarak evi yıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.