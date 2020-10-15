Fatma İsminin Anlamı Nedir? Fatma Ne Demek?

TÜİK'in yayınladığı istatistiklere göre nüfusa en fazla kayıtlı olan kız isimleri arasında yer almaktadır. Hem anlamının güzel olması hem de kulağa hoş gelmesi en önemli tercih nedenlerindendir. Kız bebeğinin dünyaya gözlerini açması için gün sayan anne ve baba adayları bu isim konusunda karar vermeden öncesi Fatma isminin anlamı nedir sorusuna cevap arar. Fatma isminin anlamı, kökeni ve merak edilen diğer yüm detaylara haberimizde yer verdik. Peki, Fatma ismi ne anlama geliyor ve Kur'an'da geçiyor mu?

FATMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en fazla tercih edilen kız isimleri arasında yer alarak dikkat çekmektedir. Eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş ve popülerliğini hala sürdüren bu isim anne ve baba adaylarının mutlaka göz attığı isimlerdendir. Arapça kökenli olan Fatma, çocuğunu sütten kesen kadın anlamını taşır. Ayrıca temizlik, saflık, namus ve izzet kavramlarını işaret etmektedir. Bu ismi taşıyan kadınların en önemliği özelliği dürüst, kararlı ve güçlü olmasıdır.

FATMA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

İslam dünyasının kadınlarını temsil eden Fatma ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerde geçmemiştir. Önemli kimselerin isimleri ile dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hatice tarafından dünyaya getirilen kızının ismidir. Bu nedenle de Fatma ismi birçok birey tarafından tercih edilir.