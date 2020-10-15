FLAŞ! Aleyna Çakır'ın aile avukatından son dakika açıklamaları geldi! Bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktı!

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken flaş bir olay yaşandı. Gelen rapora göre; Aleyna Çakır'ın evindeki bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktığı belirtilirken olay günü Aleyna'nın evinde olduğu düşünülüyor. Ümitcan Uygun suçlamaları reddetse de raporda parmak izinin çıkması sonucu nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Aleyna Çakır'ın anne ve babasının avukatı Umur Yıldırım ise konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın öldüğü gece o evde olduğu, bardaktaki parmak izi sebebiyle gelen rapor doğrultusunda ortaya çıktı...
UMUR YILDIRIM/AVUKAT
Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından flaş açıklamalar:
"Olay günü Aleyna'nın bulunduğu evde içki şişelerinden birinin kırıldığını diğerinin yarım vaziyette evde bulunduğu aynı şekilde iki kişilik bir servisin hala durduğunu, parmak izinin Ümitcan'la uygun olduğu şeklinde bir rapor geldi."
BARDAKTA ÜMİTCAN'IN PARMAK İZİ ÇIKTI!
Akşam Aleyna'nın yanına geldikten sonra eve gidip yattığı şeklinde ifadesinin tamamen gerçeklikle uyuşmadığını, alınan ifadelet, HTS'ler bunların birlikte değerlendirildiği ve sabaha kadar ayakta olduğuna dair net bir şekilde ortaya konduğu avukat tarafından ifade edildi. Öte yandan Ümitcan Uygun'un ifadelerinin çelişkili olduğu belirtilirken, Aleyna'nın o gece kiminle görüştüğü de merak ediliyor. Bu kişinin ise Ümitcan Uygun olma ihtimali oldukça yüksek şeklinde ifade edildi.