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FLAŞ! 'ın aile avukatından açıklamaları geldi! Bardakta 'un parmak izi çıktı!

'ın sır ölümüne ilişkin gelişmesi yaşanıyor. Olay günü 'un Aleyna Çakır'ın evinde olduğu gelen rapora göre kesinleşirken bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izinin olduğu ortaya çıktı. Aleyna Çakır'a işkence edip dövmesi, cinsel istismarda bulunması ve daha niceleri ile şuçlanan Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı sorusunun yanıtı merak edilirken Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise son dakika açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:44 ABONE OL
FLAŞ! Aleyna Çakır'ın aile avukatından son dakika açıklamaları geldi! Bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktı!

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan 'ın ölümüne ilişkin gelişmeleri yakından takip edilirken flaş bir olay yaşandı. Gelen rapora göre; Aleyna Çakır'ın evindeki bardakta 'un parmak izi çıktığı belirtilirken olay günü Aleyna'nın evinde olduğu düşünülüyor. Ümitcan Uygun suçlamaları reddetse de raporda parmak izinin çıkması sonucu nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Aleyna Çakır'ın anne ve babasının avukatı Umur Yıldırım ise konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

ALEYNA ÇAKIR'IN EVİNDE O GECE NELER OLDU?

Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın öldüğü gece o evde olduğu, bardaktaki parmak izi sebebiyle gelen rapor doğrultusunda ortaya çıktı...

FLAŞ! Aleyna Çakır'ın aile avukatından son dakika açıklamaları geldi! Bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktı!

UMUR YILDIRIM/AVUKAT

Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından flaş açıklamalar:

"Olay günü Aleyna'nın bulunduğu evde içki şişelerinden birinin kırıldığını diğerinin yarım vaziyette evde bulunduğu aynı şekilde iki kişilik bir servisin hala durduğunu, parmak izinin Ümitcan'la uygun olduğu şeklinde bir rapor geldi."

FLAŞ! Aleyna Çakır'ın aile avukatından son dakika açıklamaları geldi! Bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktı!

BARDAKTA ÜMİTCAN'IN PARMAK İZİ ÇIKTI!

Akşam Aleyna'nın yanına geldikten sonra eve gidip yattığı şeklinde ifadesinin tamamen gerçeklikle uyuşmadığını, alınan ifadelet, HTS'ler bunların birlikte değerlendirildiği ve sabaha kadar ayakta olduğuna dair net bir şekilde ortaya konduğu avukat tarafından ifade edildi. Öte yandan 'un ifadelerinin çelişkili olduğu belirtilirken, Aleyna'nın o gece kiminle görüştüğü de merak ediliyor. Bu kişinin ise Ümitcan Uygun olma ihtimali oldukça yüksek şeklinde ifade edildi.

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FLAŞ! Aleyna Çakır'ın aile avukatından son dakika açıklamaları geldi! Bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktı!
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