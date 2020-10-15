FLAŞ! Aleyna Çakır'ın aile avukatından son dakika açıklamaları geldi! Bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktı!

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken flaş bir olay yaşandı. Gelen rapora göre; Aleyna Çakır'ın evindeki bardakta Ümitcan Uygun'un parmak izi çıktığı belirtilirken olay günü Aleyna'nın evinde olduğu düşünülüyor. Ümitcan Uygun suçlamaları reddetse de raporda parmak izinin çıkması sonucu nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Aleyna Çakır'ın anne ve babasının avukatı Umur Yıldırım ise konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

ALEYNA ÇAKIR'IN EVİNDE O GECE NELER OLDU?

Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın öldüğü gece o evde olduğu, bardaktaki parmak izi sebebiyle gelen rapor doğrultusunda ortaya çıktı...