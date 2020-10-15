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12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir, 'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL?

Teknoloji devi yeni telefonu 12 serisini geçtiğimiz günlerdeki lansman etkinliği ile tüm dünyaya duyurmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar son teknoloji ürünün fiyatı, özellikleri, ne zaman satışa çıkacağı gibi detayları merak ederek konuyla ilgili araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Buna göre; İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? iPhone 12 'de ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:28 ABONE OL
İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL?

12 fiyatı ile beraber adeta dudak uçuklattı. Son teknoloji ürünü marka cihazın yüksek fiyattan satışa sunulmasının ardından bu durum özellikle teknolojiseverlerin gündemindeki yerini aldı. Öte yandan cihazın 'de ne zaman satışa sunulacağı da merak ediliyor. Peki, Yeni Apple serisi İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar…

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR? iPHONE 12 TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Dünyaca ünlü teknoloji devi şirket Apple'ın son olarak gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefon serisini sunması tüm dünyada teknolojiseverleri heyecanlandırdı. Son teknoloji cihazın özellikleri merak edilirken fiyatı ise adeta dudak uçuklatan türden olunca vatandaşlar fiyat gibi detayların araştırmasını yapıyor. Öte yandan iPhone 12 telefonların kutularında şarj aleti ve kulaklık yer almayacağı da bildirildi…

İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Merakla beklenen yeni telefonlarından 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.

iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

A14 BIONIC İŞLEMCİ

Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone12'ye Apple'ın geliştirdiği A14 Bionic işlemci güç veriyor.

OYUN PERFORMANS ÇOK İYİ

Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A14 Bionic, 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU barındırıyor ve oyun performansı çok iyi.

Apple, iPhone 12'nin arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu kullanıyor.

MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. İşte karşınızda Apple'ın yeni ürünü MagSafe...

MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken, güçlü mıknatısıyla uyumlu aksesuarlarla sıkı şekilde bağlanacak ve şarj edilecek.

iPHONE 12 FİYATLARI

İPhone 12 Mini, İPhone Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple İphone 12 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar

Satışta olan mevcut bazı modelleriyle bugün tanıtılan modellerin yurt dışı fiyatları ise ekteki görüntüdeki gibi...

İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

12'lerin 'ye geliş tarihi henüz belli değil. Resmi olarak Türkiye fiyatları açıklanmadı ancak fiyat tahminleri var. iPhone 12 Mini 64 GB modeli 699 dolar. Türkiye'de kur farkı ve vergi dahil fiyatı 10 bin TL'den fazla olacak. iPhone 12 64 GB fiyatı 799 dolar, kur farkıyla fiyatı 12 bin TL bandında. iPhone 12 Pro 128 GB, 999 dolar. 15 bin TL'lik fiyat tahmini var.

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İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL?
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