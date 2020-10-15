İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar, kaç TL?

iPhone 12 fiyatı ile beraber adeta dudak uçuklattı. Son teknoloji ürünü Apple marka cihazın yüksek fiyattan satışa sunulmasının ardından bu durum özellikle teknolojiseverlerin gündemindeki yerini aldı. Öte yandan cihazın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı da merak ediliyor. Peki, Yeni Apple serisi İphone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar…

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR? iPHONE 12 TÜRKİYE'DE SATILIYOR MU?

Dünyaca ünlü teknoloji devi şirket Apple'ın son olarak gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefon serisini sunması tüm dünyada teknolojiseverleri heyecanlandırdı. Son teknoloji cihazın özellikleri merak edilirken fiyatı ise adeta dudak uçuklatan türden olunca vatandaşlar fiyat gibi detayların araştırmasını yapıyor. Öte yandan iPhone 12 telefonların kutularında şarj aleti ve kulaklık yer almayacağı da bildirildi…