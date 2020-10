İstanbul’da artış Ankara’da düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarda İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldüğünü belirtti.Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün Türkiye hakkındaki raporuna değinerek, bu raporun bütün Avrupa ülkeleri içinde bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu, Türkiye'nin pandemiye karşı elde ettiği başarının raporda kapsamlı bir şekilde ele alındığını anlattı. Koca, "AB İlerleme Raporu'nda yer alan hususlar küresel salgına karşı savaşımızı küresel standartlarda verdiğimizi göstermektedir" dedi."Aşı konusundaki gelişmeler salgına karşı tam bir güvence olarak görülmemelidir" diyen Koca, "En önemlisi aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenler için bir çare olacaktır. Aşı kendisini virüsten koruyamayanlar için çare değildir" diye konuştu.Türkiye'nin aşı çalışmalarının 600 kişilik bir ekip tarafından sürdürüldüğünü kaydeden Koca, şöyle devam etti: "Ortak çalışma grubumuz şu anda 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Bunun dışında şu anki sonuca aynı derecede yaklaşmamış olsa da başka çalışmalar da vardır. Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır" ifadesini kullandı. Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini görmek istediklerini kaydeden Koca, "2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak."Vakalarda İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise yüzde 60 azalma görüldüğünü belirten Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz" bilgisini verdi. Koca, "HES'te başından beri pozitif gördüğümüz her vaka yer alıyor. Sahada sonuç olarak sizin yaptığınız pandemiyle mücadelenin ötesine geçmiş oluyorsunuz. Pandemi için asla taviz sahada vermiyoruz" dedi.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1.671 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi hayatını kaybetti, 1.396 kişi iyileşti. Böylece Kovid- 19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı. Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1.418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 olarak kayıtlara geçti.