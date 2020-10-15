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İşçi ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını sürecinde işveren ve işçi haklarına yönelik alınan kararlardan olan ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş bu konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ettiğini ifade etti. Peki, İşçi ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:39 ABONE OL
İşten İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemi döneminde uygulanan ile ilgili olarak yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından bu süreçte yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla geçici yasa maddesi olarak uygulamaya konan bu düzenlemenin üç aylık sürecinin geçtiğimiz aylarda sona ereceği bilinirken belirlenen bu süre bir ay daha uzatılmıştı. Peki; İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

İlk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirildi. Düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor.

İşten İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını , 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını , 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.

İşten İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

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İşten İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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