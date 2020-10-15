İşten İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili olarak yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından bu süreçte yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla geçici yasa maddesi olarak uygulamaya konan bu düzenlemenin üç aylık sürecinin geçtiğimiz aylarda sona ereceği bilinirken belirlenen bu süre bir ay daha uzatılmıştı. Peki; İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

İlk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirildi. Düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor.