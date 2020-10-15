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'de köpeklere dehşet anları! Boruyla dövdü...

'in Selçuk ilçesinde bir kişi, elindeki boruyla sokak ortasında iki köpeğe şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi. Yayınlanan görüntüler sonrası sosyal medyada büyük tepki oluştu

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:20 Son Güncelleme: 15.10.2020 14:27 ABONE OL
İzmir'de köpeklere dehşet anları! Boruyla dövdü...

Dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.

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E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

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İzmir'de köpeklere dehşet anları! Boruyla dövdü...
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