Kadir Şeker’e 12.5 yıl

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan arbedede ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Kadir Şeker, tutuklu yargılandığı davada dün karar duruşmasına çıktı. Özgür Duran'ın ailesinin avukatları, Kadir Şeker'in en üst sınırdan cezalandırılmasını isterken, annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, "Neden elinde bıçakla oğlumun yanına gitti? Oğlumu elimden aldı" dedi. Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ ise "Kendisini savunmaya çalışmıştır. Kasten öldürme söz konusu değildir. Kadir bir katil veya cani değildir" diye konuştu.Kadir Şeker de, "Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına yardımcı olmak için gittim. Kimseye zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Özgür Duran arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Nefessiz kaldım. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm" dedi. Son sözü sorulan Kadir Şeker, "Üzgünüm" ifadelerini kullandı. Mahkeme, Şeker'i önce "Kasten adam öldürmek"ten müebbet hapse çarptırdı, Ardından tahrik altında gerçekleştiğini belirtip cezayı 15 yıla, iyi halden de 12 yıl 6 aya indirdi. Duruşma sonrası baba Cengiz Şeker, "Oğlumuzun suçsuz olduğuna inanıyoruz. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" dedi. Anne Zeliha Şeker diğer oğlu Hidayet Fatih Şeker'in desteğiyle ayakta durabildi.KADİR Şeker'e verilen ceza ünlülerin ve kadın örgütlerinin tepkisini çekti. Kararla ilgili konuşan ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı, "Genç kızları döven, fuhşa sürükleyenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak" diyerek karara tepki gösterdi. Sanatçı Seda Sayan ise sosyal medya hesabından, "12.5 yıl hapis. Bizi affet. Senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar. Üzgünüz, çok Müge Anlı yazık oldu çok" notunu düştü.