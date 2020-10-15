Kaplumbağa ne yer, ne ile beslenir? Kaplumbağa evde nasıl bakılır?

Evde kaplumbağa beslerken tüm ihtiyaçlarını karşıladığınız sürece gelişimlerine katkıda bulunabilir ve sağlıklı beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun için vereceğiniz mamaların etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Ayrıca düzenli olarak yem vermeye ve yem miktarına dikkat edilmelidir. Özellikle gün ışığının var olduğu saatlerde beslenmek onlar için önemlidir zira akşam verilen yemler ertesi güne kadar suyunuzun kirlenmesine sebebiyet verir. Su kaplumbağaları yaz aylarında gün içinde daha aktif olduklarından günde 2 kış aylarında ise günde 1 kere beslemek yeterlidir. Kaplumbağa gibi sürüngen hayvanlar için süt ve süt ürünleri içindeki laktozu parçalamak için enzimler bulunmadığından tüketilmesi oldukça tehlikelidir. Bu durumda peynir, yoğurt gibi süt ürünlerini vermemek gerekir. Kaplumbağaların süt içer mi sorusunun yanıtını öğrendik, şimdi kaplumbağaların ne ile beslendiğine, evde ne yediklerine bir göz atalım…

KAPLUMBAĞA EVDE NE YER?

Evde beslenen su kaplumbağaları hem etçil hem otçul besinleri tüketebildiklerinden çeşitli bitki ve etle beslemeniz mümkündür. Beslenmesi özellikle %25 oranında protein içerikli olmalı ve bunu dışında da klasik yiyecekleri tüketebilirler. İşte kaplumbağalar için birbirinden besleyici yiyecekler…

BALIK: Tatlı su levreği ve alabalık gibi balıklar haftanın belli günlerinde verilebilir. Ancak deniz balıkları beslenme listelerinde yer almamalıdır.

DANA VE KIYMA: Kaplumbağanıza siniri ve yağı alınmış olarak verdiğiniz takdirde severek yiyecekleri gıdalardır.

MARUL: Bir miktar marulu akvaryumun içine koyduğunuz takdirde kaplumbağanız sevdiği dalları yiyecektir.

ASMA YAPRAĞI, İNCİR YAPRAĞI, YONCA: Bu yeşil yapraklı yiyecekler kaplumbağalar için uygun besinlerdir.

HAVUÇ, PATATES, KARNABAHAR, BROKOLİ: Bu tür sebzelerde kontrollü bir şekilde az miktarda verilebilir.

KAPLUMBAĞA NASIL YEMEK YER? YAVRU KAPLUMBAĞA NE YER?

Kaplumbağa besleyenler günlük besin ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar. Yani diyetinde hem protein kaynaklı besinler hem de bazı bitkilere yer verilmelidir. Bunun yanı sıra kaplumbağalara yemek verirken sert ve iri besin kaynaklarının doğranarak verilmesi konusunda hassas davranmak gerekir. Yemek borularının küçük olması boğulma tehlikesi riskini doğurabilir. Bu nedenle onların nasıl yemek yedikleri konusunda daha duyarlı davranmalı ve küçük parçalar halinde gıdaları parçalayarak vermeye özen gösterilmelidir.

Yavru su kaplumbağalarının ne yedikleri de çok sorulan sorular arasındadır. Bunun yanıtını da burada bulmanız mümkün. Yavru su kaplumbağalarının severek tükettiği balık yemleri bulunur. Bu yemleri kaplumbağalarda tüketmeyi severler. Kurutulmuş kurtçuklarda yavru kaplumbağalar için ideal besinler arasında yer alır.

KAPLUMBAĞA NASIL BAKILIR?

Su kaplumbağaları özellikle çocukların çok sevdiği evcil hayvanlardır. Doğru bir şekilde bakıldığında uzun müddet sizinle kalır ve size daha yakın olmak için zaman zaman yaklaşımda bulunabilirler. Kaplumbağa için gerekli olan suyun oda sıcaklığında olması gerekir. Akvaryumun içine yalnızca su koymakla kalmayıp içine taş ya da kaya parçası koyabilirsiniz. Bu sayede arada bunların yüzeyine çıkacak ve dinlenecektir. Kaplumbağanızı temizlemek için yumuşak başlıklı bir diş fırçası kullanarak, kabuğunu nazik bir şekilde ovabilir ve ılık su altında bu işlemi sonlandırabilirsiniz.

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