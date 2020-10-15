Kediler ne yer, ne ile beslenir?  Sokak ve ev kedilerinin en çok sevdiği yiyecekler nelerdir?

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KEDİLER NE YER? KEDİLER NASIL BESLENİR?

Yemek konusunda seçici olan kediler, bazı mamaları beğenmez ve yemeyi reddedebilirler. Bu duruma alışmaları bazen biraz zaman alabilir. Ancak, kedilerin beslenmeleri sadece mamalarla sınırlı değildir. Kedilerin besin, kalori ve enerji ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli beslenmeli gerekir. Bu sevimli dostların ne yediklerini merak ediyorsanız işte bu sorunuzun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz…

ET TÜRLERİ

BALIK: Kedilerin en çok sevdiği yiyeceklerin başında gelir. Protein içeriği diğer et ürünlerine göre daha az olsa da onların en sevdiği hatta bayılarak yedikleri bir besindir.

TAVUK: Yüksek protein içeriği ile kediler için hem besleyici hem de lezzetli bir seçenektir.

KUZU: Kedilerin yemekten zevk aldığı besleyici bir yiyecektir.

ÖRDEK: Gıda alerjisi olan kedilere verilebilecek en iyi besinlerdir. Aynı şekilde ördek eti protein bakımından oldukça zengindir.

GEYİK: Gıda alerjisi olanlar için iyi bir tercihtir.

TAVŞAN: Protein bakımından diğerlerine oranla daha düşüktür ama onların severek yiyecekleri et türüdür.

Yukarıdaki besinleri göz önünde bulundurduğunuzda, aynı zamanda kediler en çok neyi sever sorusunun yanıtını da bu şekilde bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra pek çok sebze ve meyveyi yemekten de keyif duyarlar.

SEBZE VE MEYVELER

Yeşil fasulye, ıspanak, bezelye, kabak, karnabahar, havuç, kuşkonmaz; muz, yaban mersini, kavun gibi meyve ve sebzeler hem severek tüketecekleri hem de besin değeri yüksek yiyeceklerdir.

TAHILLAR

Kediler etobur hayvanlar olmakla birlikte tahıl ürünleri de tüketmektedirler. Bunlar karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Örneğin yulaf, mısır ve tatlı patates sevdikleri tahıllardır ve bunlara çoğu zaman kedi mamalarında rastlamak mümkündür.

HAYVANSAL GIDALAR

Yumurta yüksek protein içeriği ile kediler için en ideal besinlerden biridir. Yumurta, haşlanmış bir şekilde verilebilir. Süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal gıdalarda ölçülü bir şekilde verilebilir. Aşırı tüketimi halinde sindirim problemleri ve ishale yol açabilir.

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