Kirpi ne yer, ne ile beslenir? Kirpi nerede yaşar, yuvasını nereye yapar?

Memeli evcil bir hayvan olan kirpilerin yaklaşık 8 yıllık yaşam öyküleri bulunur. Avrupa, Asya ve Afrika'da yaşam alanlarını oluşturmaya başlayan kirpiler evcilleştikleri için dünyanın her köşesinde bulanabiliyorlar. Doğal yaşamda çekirge, güve, kırkayak, termit ve solucan gibi böceklerle beslenen kirpiler ev ortamında farklı besinleri de tüketebiliyor. Bunun yanı sıra kirpileri uzaklaştırmak için onlara zarar vermenin düşüncesi bile affedilemez çünkü tüm hayvanlar gibi bu canlılarda doğanın dengesini korumaya yardımda bulunurlar. Kirpileri ne uzaklaştırır sorusunun yanıtını arıyorsanız, bunun için kirpi kovucu cihazları bulunmaktadır. Özellikle arıcılık yapanlar ya da bağ, bahçesinin zarar görmesini istemeyenler bu tip hayvan koruyuculardan yararlanabilirler. Peki, kirpi ne ile beslenir? Kirpi nerede yaşar? Kirpi yuvasını nereye yapar? İşte merak ettiğiniz tüm bu soruların yanıtları ile şimdi karşınızdayız…

KİRPİ NE İLE BESLENİR?

Kirpiler toprak solucanı, kuş yumurtası, kulağakaçan, salyangoz gibi böcek türlerini yerler. Özellikle arı kovanlarını istila etmekle meşhur kirpiler, arıları yemekten de büyük keyif duyarlar. Ev ortamında ise kedi ve köpek maması sebze, meyve, haşlanmış yumurta ve yağsız tavuk yiyebilirler. Lifli gıdalardan ise buğdayı yulaf ve haşlanmış, minik havuçlar verilebilir. Ayrıca haşlanmış tavuk kanadı, büyük hayvan kemiklerinden bir parça verilerek bu hayvanlarda oluşabilecek diş taşı problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz. İnek sütü sindirim sistemi bozukluklarına, ishal ve karın ağrısına neden olduğundan kirpilere asla verilmemesi gereken bir üründür.

YAVRU KİRPİ NE YER?

Yavru kirpi ne yer diye merak edenlere ise şöyle yanıt verebiliriz, henüz yeni doğan kirpiler doğumdan itibaren 5-7 hafta boyunca anne sütü ile beslenirler. Ancak sahipsiz bir yavru kirpiyi beslemek durumunda kaldığınızda aşağıdaki mama tarifini ona hazırlayabilirsiniz:

YAVRU KİRPİ MAMASI YAPILIŞI

1 adet yumurtayı 10 ml taze krema ile çırpın ve bir miktar laktozsuz süt ile karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımın 125 ml olması yeterli olacaktır. Daha sonra karışımı tekrar karıştırdıktan sonra süzgeç yardımı ile cam kavanoza süzün, buzdolabına kaldırın. Kullanacağınız kadarını çay bardağına koyun ve ucu olmayan insülin enjektörü yardımı ile yavru kirpiyi besleyebilirsiniz. Ancak hazırladığınız mama, 24 saati doldurduğunda vermekten kaçınmalısınız.

KİRPİ YUVASINI NEREYE YAPAR, NEREDE YAŞAR?

Kirpiler ağaçlıklı alanlarda yaşamayı severler. Beslenmelerinin en temel maddesi olan böcek ve solucanları daha iyi bulmak için iyi biçilmiş alanlar onlar için idealdir. Ormanlardan, bahçelere kadar birçok ağaçlık alanda yaşamını sürdürebilen kirpilerin yuvaları kaya kovuklarında ve toprak içine açtıkları tünellerdedir. Genellikle yalnız yaşayan bu canlılar çiftleşmek için bir araya gelirler.

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