Korkunç! Edirnekapı'da bir kişi üst geçitten E-5'e atladı!
Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. Olay nedeniyle karayolunun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:57Son Güncelleme: 15.10.2020 12:00ABONE OL
Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. Olay nedeniyle karayolunun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Korkunç! Edirnekapı'da bir kişi üst geçitten E-5'e atladı!