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Korkunç! Edirnekapı'da bir kişi üst geçitten E-5'e atladı!

Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. Olay nedeniyle karayolunun istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:57 Son Güncelleme: 15.10.2020 12:00 ABONE OL
Korkunç! Edirnekapı'da bir kişi üst geçitten E-5'e atladı!

Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem aldı. Olay nedeniyle karayolunun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Korkunç! Edirnekapı'da bir kişi üst geçitten E-5'e atladı!
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