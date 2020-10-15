Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kucağında çocukla araba kullanan Rus kadın yakalandı

Kucağında çocukla araba kullanan Rus kadın yakalandı

TEM Otoyolu'nda kucağına aldığı çocukla araba kullanan Rus kadın, Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. İdari para cezası uygulanan sürücü Evgenııa S.’ye adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 15.10.2020 12:15 Son Güncelleme: 15.10.2020 12:22 ABONE OL
Kucağında çocukla araba kullanan Rus kadın yakalandı

İstanbul TEM Otoyolu'nda kucağına aldığı çocukla araba kullanan Rus kadın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. İdari para cezası uygulanan sürücü Evgenııa S.'ye adli işlem için polis merkezine teslim edildi.



Olay, TEM Otoyolu Başakşehir Edirne istikametinde yaşandı. Otoyolda seyir halindeyken kucağında bir çocuk ile otomobil kullanan sürücü kameralara yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde 34 PV 0245 plakalı Rusya vatandaşı araç sürücüsü Evgenııa S.'yı tespit edilerek yakalandı.



Sürücüye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 132 lira, "Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak" maddesinden 498 lira olmak üzere toplamda 630 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü Evgenııa S. adli işlemleri yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Evine yılanların yuva yaptığını iddia eden vatandaş yardım bekliyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Kucağında çocukla araba kullanan Rus kadın yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA