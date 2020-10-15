Malatya'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.A, sağlık kontrolü için Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İddiaya göre, İ.A, doktor muayenesi için kelepçesi çıkarıldığı esnada, polis memurunu iterek, kaçmaya başladı.

KOLUNDAN VURULARAK YAKALANDI

Hastane bahçesinde polislerin dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren İ.A, kolundan vurularak, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İ.A, kaçtığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dolandırıcılar otobüse binerek kaçmaya çalıştıkları anda yakalandı

Avcılar’da gazete bayisinden sigara çalan hırsızlar yakalandı