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'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı İ.A., polis ekiplerince yakalandı ve acil serviste tedavi altına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 23:40 ABONE OL
Malatya'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.A, sağlık kontrolü için Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İddiaya göre, İ.A, doktor muayenesi için kelepçesi çıkarıldığı esnada, polis memurunu iterek, kaçmaya başladı.

KOLUNDAN VURULARAK YAKALANDI

Hastane bahçesinde polislerin dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren İ.A, kolundan vurularak, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İ.A, kaçtığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Malatya'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı
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