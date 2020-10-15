Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın ve hafta sonu için son dakika hava durumu uyarılarında bulundu. MGM resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da etkisini gösteren yağışların, ilerleyen günlerde tekrardan etkisini göstereceğini belirtti. Hatırlanacağı üzere Marmara'da yaşanan yoğun sağanak yağış ve fırtına bazı il ve ilçelerde fırtına evlerin çatılarına ve ağaçlara zarar vermişti. Peki, İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! TÜM MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

MGM önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…