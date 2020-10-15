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Meteoroloji’den için , fırtına ve uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Cuma günü ve hafta sonuna ilişkin yayınladığı raporunda, son dakika uyarılarında bulundu. başta olmak üzere, tüm Marmara’daki vatandaşları kuvvetli yağış ve fırtına ile ilgili uyardı. MGM’den yapılan son dakika açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkisini gösteren yoğun ve fırtınanın önümüzdeki günlerde geri geleceğini belirtti. Peki, İstanbul’da yağışlı havalar ne zaman etkisini gösterecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:58 ABONE OL
Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın ve hafta sonu için son dakika uyarılarında bulundu. resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta başta olmak üzere tüm Marmara'da etkisini gösteren yağışların, ilerleyen günlerde tekrardan etkisini göstereceğini belirtti. Hatırlanacağı üzere Marmara'da yaşanan yoğun ve fırtına bazı il ve ilçelerde fırtına evlerin çatılarına ve ağaçlara zarar vermişti. Peki, İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! TÜM MARMARA'DA ETKİLİ OLACAK

MGM önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…

Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı.

İşte yağışların yağacağı o tarih;

Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?

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Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Cuma, Cumartesi, Pazar hava nasıl olacak?
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