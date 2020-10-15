Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Miran İsminin Anlamı Nedir? Miran Ne Demek?

Nedir? Ne Demek?

Anne ve baba adayları isim arayışlarında oldukça zorlanmaktadır. Bebeğine hayatı boyunca taşıyacağı bir isim vermeden önce ince eleyip sık dokuyan birçok birey bulunur. Erkek bebeğine bilinen isimlerin aksine farklı ve az duyulmuş bir isim vermek isteyenler ve kökeni konusunda da araştırmalar yapıyor. isminin anlamı nedir sorusuna cevap bularak son kararı bu unsura göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Miran Kur’an’da geçiyor mu? Miran ne demek, ne anlama geliyor? İşte bu isme dair tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 13:58 ABONE OL
Miran İsminin Anlamı Nedir? Miran Ne Demek?

Erkek bebek ismi arayışları içinde olan birçok birey, yakın çevresinden bilgi almanın yanı sıra arama motoru üzerinden de araştırmalar yapıyor. Sık duyulan bir ismin aksine, nadir duyulan, farklı erkek isimlerinden birisini tercih etmek isteyenler Miran isminin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor. Özellikle son dönemde televizyon dizilerinde de duyulması nedeniyle popülerleşmeye başlayan Miran isminin anlamı ve kökeni ile alakalı tüm bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Miran Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

MİRAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TÜİK'in yayınladığı son istatistiklere göre Miran ismi, sıkça tercih edilen isimler arasında yer almamaktadır. Birçok anne ve baba adayı ise duyulmamış isimler konusunda bir seçim yapmak istemektedir.
Miran, beyler ya da beylerbeyi anlamına gelir ve erkek bebekler için kullanılır. Kökeni ise Farsçadan gelmiştir. Miran ismi, iyi bir insan anlamını da taşımaktadır. Farklı yapısı ve kulağa hoş gelen bir isim olması yine bu ismin seçilmesinin nedenleri arasında yer alır.

MİRAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Miran, Farsça kökenli bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yedi bin kişinin üzerinde bu isme kayıtlı kişi bulunur

ARKADAŞINA GÖNDER
Miran İsminin Anlamı Nedir? Miran Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA