Paella Tarifi: Paella Nasıl Yapılır, Gerekli Malzemeler Nelerdir?

TV8 ekranlarının takip edilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından Paella yapılması istendi. Bu yemeği yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Paella nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Paella nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte Paella Tarifi…

PAELLA TARİFİ: PAELLA NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

MALZEMELER

3 tahta kaşıkla sızma zeytinyağı

2 soğan

5 diş sarımsak

300 gr temizlenmiş karides (tercihen ahtapot, jumbo karides de eklenebilir)

2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı köri

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ( köri tuzlu olduğu için fazla koymamaya özen)

1 kırmızı biber

Limon

PAELLA NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını iyice kızdırın. Soğan ve sarımsağı ekleyip karıştırın. (Eger jumbo karides ve ahtapot koyacaksanız onları yemeğe başlamadan önce haşlayın.) karidesleri ekleyin, güzelce çevirin. Ateşiniz baştan bu yana en yüksek ayarda olsun. Sonra tercihen ısladığınız ama ıslamadan da ekleyebilirsiniz pirincinizi ekleyin. Az biraz kavurup pirinçleri geçecek şekilde eğer karidesleri haşladıysanız onun suyundan yok benim gibi yaptı iseniz et sulu ılık suyunuzu ekleyin. Yemeğin bir özelliği de hafif sulu gibi olması, o yüzden sudan korkmayın. Bu arada köri, tuz, toz biber ve kırmızıbiberi de ekleyin. Su kaynayana kadar yine har ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca yemeğin altını pilav pişirir gibi orta ateşe alın. Yemeğin kapağını kapamanıza gerek yok, eğer ilerleyen zamanda hala sertse pirinç biraz kapak kapatabilirsiniz. Yumuşadığında tavada üzerine limon keserek servis edebilirsiniz. Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paellayı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak limon dilimleriyle servis edin.

Kaynak. acunn.com