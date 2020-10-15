Rebiülevvel ayı öncesi Müslüman vatandaşlar tarafından araştırmalar da hız kazandı. Mevlid kandilini içerisinde barındıran ve Hz. Muhammed'in doğduğu tarih olduğundan arap ayları içerisinde en şereflisi olarak kabul edilen bu ay için şimdiden geri sayım başladı. Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek üzere bu mübarek ayın başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor? Rebiülevvel ayı yapılması gereken ibadetler nelerdir, hangi tarihte ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Hicri takvimin üçüncü ayı olarak kabul edilen ve islam alemi açısından büyük önem taşıyan bu ayın başlamasına günler kaldı. Safer ayının sona ermesiyle başlayacak olan bu ay diğer aylara göre en şereflisi olarak nitelendirilmiş ve Mevlid kandilini içerisinde barındırdığından büyük önem taşımaktadır…
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.
REBİULEVVEL AYI İBADETLERİ
*Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.
*Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.
*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir;
*"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."
*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.
*Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
*İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.
*Kelime-i Şahadet getirmek
*Estağfurullah çekmek.
*Fatiha suresini okumak.
*Amenerrasulü'nü okumak
*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.