Şanlıurfalı Hikmet Karakurt’un dileği: Başarılı olmak

Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, atv'de yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. 22 yaşındaki Karakurt 60 bin liralık papağan sorusunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan bildi. 125 bin lira kazanan, 1 milyon lira ödül kazanmasına sadece iki soru kalan Karakurt, Balıklıgöl'e balıklara yem atıp dilek tuttu. 8 çocuklu bir ailede yaşayan Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Karakurt, önümüzdeki günlerde 250 bin liralık soru için yarışacak. Kazanacağı parayı kardeşlerinin eğitimine harcayacağını söyleyen Karakurt, "Kardeşim Abdulkadir parasızlıktan okulu 8. sınıfta bıraktı. Kardeşlerimin okumaları için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim. En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak. Beni kabul ederse kendisini ziyaret etmek istiyorum. Balıklara yem atarak başarılı olmak için dilek tuttum" diye konuştu.