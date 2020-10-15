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Haberler Yaşam Haberleri Dünkü Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Dünkü sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 14 Ekim ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizde yer alan Şans Topu sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığı ile bunu gerçekleştirebilirler. İşte, haftanın Şans Topu sonuçları kazanan numaraları ve 14 Ekim Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 15.10.2020 07:10 Son Güncelleme: 15.10.2020 07:10 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 açıklandı! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 14 Ekim çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada bir gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 14 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

14 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU

14 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve açıklandı.

İşte, Şans Topu sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 açıklandı! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

ŞANS TOPU SONUÇLARI 14 EKİM 2020

çekilişinin 14 Ekim 2020 Çarşamba gününe ilişkin çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı.

Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

3, 4, 22, 32, 33 ve 11

Bilet sorgulama işleminizi millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden yapabilirsiniz.

Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 açıklandı! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 açıklandı! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dünkü Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
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