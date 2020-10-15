Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı

sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı

Çılgın ’nun bugünkü çekilişi için geri sayım başladı. Yenilenen şans oyununda her geçen gün ikramiye artarken, ilgi de bir hayli arttı. 70 Milyon TL’yi aşan büyük ödülün sahibi olmak isteyen ve zengin olma hayali kuran vatandaşlar internet üzerinden kuponlarını oluşturmaya devam ediyor. Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise bugün cevabı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. ile Çılgın bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. MPİ Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ile size çıkan ikramiye var ise kolaylıkla görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 08:49 Son Güncelleme: 15.10.2020 08:50 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Online ile 'nun yeni dönemdeki otuz ikinci çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişte büyük ikramiye sahibini arayacak. 70 Milyon TL'lik dev ödülün sahibi olmak isteyen binlerce kişi kuponlarını oluşturmaya devam ederken, Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Çılgın ve bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar listesine buradan ulaşabileceksiniz. Peki, Milli Piyango MPİ ile Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA - 14 EKİM 2020

Milli Piyango Online ile yenilenen Sayısal Loto'da ikramiye giderek artıyor. 70 Milyon TL'lik tarihi ödülün bulunduğu çekiliş bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yapılan çekilişin ardından ise kazandıran numaralar belli olacak.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

İdaresi (MPİ) 14 Ekim sonuçları: 28 - 14 - 62 - 84 - 74 - 26 + 21 (Joker)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

12 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin 12 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı.

Kazanan numaralar şu şekilde oldu;

18, 22, 50, 52, 67, 73 ve joker 27

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO OYNAMA ÜCRETİ NE KADAR?

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın 'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın ; www.millipiyangonline.com üzerinden, uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 14 Ekim Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Ekim 2020 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA